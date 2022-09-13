أرمينيا وأذربيجان... كراهية متجذّرة

تفصل بين أرمينيا وأذربيجان، الجمهوريتان السوفييتيتان السابقتان في القوقاز، كراهية شديدة لبعضهما البعض تمتدّ لعقود بسبب الخلاف الإقليمي، الذي تجدّد منذ مع مواجهات واسعة النطاق. في ما يلي، لمحة عن الجارين اللذين يتعارضان في كلّ شيء، في الوقت الذي خلّفت فيه الاشتباكات الحدودية الجديدة الأكثر دموية منذ حرب عام 2020، ما لا يقل عن 49 قتيلاً بين الجنود الأرمن. - ناغورني قره باغ
في قلب العلاقات المتنافِرة بين يريفان وباكو، تظهر منطقة ناغورني قره باغ. أعلن هذا الجيب ذو الغالبية الأرمينية الذي تمّ إلحاقه بأذربيجان من قبل السلطات السوفيتية في عام 1921، استقلاله من جانب واحد في عام 1991، بدعم من أرمينيا. بعد ذلك، نشبت حرب خلّفت 30 ألف قتيل ومئات الآلاف من اللاجئين. ورغم وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في عام 1994 والوساطة الروسية-الأميركية - الفرنسية المسمّاة «مجموعة مينسك»، إلّا أنّ الاشتباكات المسلّحة تتكرّر في تلك المنطقة. قبل عام 2020، شهد شهر أبريل 2016 معارك عنيفة أسفرت عن مقتل حوالي 110 أشخاص هناك. وفي خريف عام 2020، اندلع قتال جديد أدى إلى مقتل 6500 شخص خلال ستة أسابيع، قبل التوصّل إلى وقف لإطلاق النار بوساطة موسكو. انتهت الحرب بهزيمة ساحقة لأرمينيا التي أُجبرت على التنازل عن مناطق مهمّة لأذربيجان. منذ ذلك الحين، ساد توازن غير مستقر، بوجود قوات التدخّل الروسية في المكان. فقد تكرّرت الحوادث العسكرية، الأمر الذي يهدّد بعرقلة عملية سلام هشّة بوساطة أوروبية. - ثورات
عرفت أرمينيا، البلد المسيحي منذ القرن التاسع، تاريخاً مضطرباً منذ استقلالها في عام 1991.
في ربيع عام 2018، أدّت ثورة سلمية إلى وصول رئيس الحكومة نيكول باشينيان إلى السلطة. يُنفذ هذا الأخير إصلاحات مرحّب بها على نطاق واسع لإضفاء الطابع الديموقراطي على المؤسسات واجتثاث الفساد. ورغم هزيمته في القتال الذي دار في عام 2020، إلّا أنه تمكّن من تحقيق فوز انتخابي ساحق في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في يونيو 2021. من جهتها، تخضع أذربيجان، الواقعة على شواطئ بحر قزوين، لسيطرة عائلة واحدة منذ عام 1993. فقد حكم حيدر علييف، الجنرال السابق في الاستخبارات السوفييتية، البلاد بقبضة من حديد حتى أكتوبر 2003، ثمّ سلّم السلطة لابنه إلهام قبل أسابيع قليلة على وفاته. هذا الأخير، مثل والده، لم يسمح بظهور أي معارضة. وفي عام 2017، عيّن زوجته مهريبان أول نائبة لرئيس البلاد. - روسيا، تركيا
جعلت تركيا من أذربيجان، الدولة الناطقة باللغة التركية والغنية بالنفط والمحروقات، حليفتها الرئيسية في المنطقة. وفيما تملك تركيا طموحات جيوستراتيجية في القوقاز وآسيا الوسطى السوفيتية السابقة، فقد غذّت كراهية أرمينيا صداقتها مع أذربيجان. كذلك، تدعم أنقرة باكو في رغبتها في السيطرة على ناغورني قره باغ. تبقى روسيا القوة الإقليمية الرئيسية، وتربطها بأرمينيا علاقات أوثق من تلك التي تربطها بأذربيجان، لكنّها تبيع الأسلحة للبلدين. وتحتاج أرمينيا لدعم روسي، في الوقت الذي زادت فيه عدوّتها التي تعدّ أغنى منها بكثير، إنفاقها العسكري. - نفط مقابل شتات
سعت أذربيجان مستندة إلى ثروتها النفطية، إلى التعريف عن نفسها خلال السنوات الأخيرة أمام العالم، والغرب خصوصاً، بما يتجاوز سمعتها المرتبطة بالاستبداد والمحسوبية. واستثمرت باكو بشكل خاص في الرعاية، خصوصاً في مجال كرة القدم. ومنذ عام 2016، تحوّلت أذربيجان أيضاً إلى موقع لسباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1. الدولة التي تسعى إلى التموضع في أوروبا كبديل عن الغاز الروسي، تحوّلت في عام 2022 إلى أحد المورّدين البديلين للمحروقات الروسية، في سياق الصراع في أوكرانيا.