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عون يؤكد ضرورة بذل كل جهد لتشكيل حكومة جديدة

عون يؤكد ضرورة بذل كل جهد لتشكيل حكومة جديدة
13 سبتمبر 2022 17:41

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، «ضرورة بذل كل جهد لتشكيل حكومة جديدة أو تدعيم الحكومة القائمة بستة وزراء دولة جدد من السياسيين».

وأعرب عون، خلال استقباله اليوم وفداً من الهيئات الاقتصادية اللبنانية، عن تأييده «الجهود والحلول المنطقية لمعالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة»، معبراً عن أمله «في أن ينقل إنجاز ترسيم الحدود البحرية الجنوبية واستخراج الغاز من المياه الإقليمية البلاد إلى مرحلة من الأمل الواعد بالمستقبل».

وشدد عون «على ضرورة أن يكون النظام منتجاً ولا يسمح بالإهمال وعدم الكفاءة لمعالجة الخلل القائم على المستويات كافة».

وكانت حكومة نجيب ميقاتي التي تشكلت في العاشر من سبتمبر الماضي أصبحت حكومة تصريف أعمال بعد بدء ولاية مجلس النواب الجديد في 22 مايو الماضي.

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المصدر: وكالات
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نجيب ميقاتي
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