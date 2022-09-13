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كوريا الجنوبية تحذر بيونج يانج «رد ساحق»

جنود في جيش كوريا الجنوبية (أرشيفية)
13 سبتمبر 2022 17:40

ردت كوريا الجنوبية بحدة اليوم الثلاثاء، على قانون جديد أقرته جارتها الشمالية بشأن توجيه ضربات نووية استباقية.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في سول، اليوم الثلاثاء، إنه إذا ما حاولت كوريا الشمالية استخدام أسلحة نووية، فإنها ستواجه "ردا ساحقا من التحالف العسكري لكوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة، وبالتالي ستدخل في طريق التدمير الذاتي".
وأوضح المتحدث أن كوريا الجنوبية تريد تعزيز عمليات الردع ضد التهديدات النووية من كوريا الشمالية عن طريق التعاون الوثيق مع واشنطن.
وأشار إلى خطط لإنشاء قيادة استراتيجية، إضافة إلى النظام الكوري الجنوبي للضربات الاستباقية والدفاع الصاروخي.

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المصدر: وكالات
الطاقة النووية
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
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