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17 مليون شخص يعانون من أعراض «كورونا» طويلة الأمد

17 مليون شخص يعانون من أعراض «كورونا» طويلة الأمد
13 سبتمبر 2022 17:36

خلص تحليل أجرته منظمة الصحة العالمية إلى أن نحو 17 مليون شخص في أوروبا عانوا من أعراض كورونا طويلة الأمد خلال أول عامين من الجائحة.

وقد أعلن المكتب الأوروبي للمنظمة عن نتائج البحث بشأن الآثار الممتدة لفيروس كورونا اليوم الثلاثاء.

واستند البحث على نموذج وضعته جامعة واشنطن، التي قيمت الحالات في 53 دولة أوروبية عضوة بمنظمة الصحة.

وكان المعيار الذي استند عليه البحث استمرار الأعراض لما لا يقل عن ثلاثة أشهر خلال عام 2020 أو2021 أو كليهما.

وأشارت الدراسة إلى أن احتمالية الاصابة بكورونا طويلة الأمد تتضاعف لدى النساء مقارنة بالرجال. 

وبالاضافة لذلك، ترتفع خطورة الاصابة بكورونا طويلة الأمد بصورة كبيرة لدى من أصيبوا بفيروس كورونا حاد تطلب دخولهم المستشفي لتلقي العلاج.

وقال هانز كلوج مدير مكتب المنظمة لشؤون أوروبا، «إنه مازال أمامنا الكثير لنتعلمه بشأن كورونا طويل الأمد، فإن هذه البيانات تبرز الحاجة الملحة لمزيد من التحليل والكثير من الاستثمار والدعم والتضامن مع الذين يعانون من هذه الحالة».

وأضاف أن الملايين يعانون من هذه الأعراض خلال أشهر عقب إصابتهم بكورونا. 

 

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المصدر: وكالات
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