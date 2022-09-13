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الكرملين يدلي بتصريح بعد الانتكاسات في أوكرانيا

الكرملين
13 سبتمبر 2022 16:56

قال الكرملين اليوم الثلاثاء إنه لا مناقشات هناك بشأن إعلان تعبئة عامة لدعم الحملة العسكرية للبلاد في أوكرانيا، وذلك بعد أيام من هجوم أوكراني مباغت أجبر روسيا على الانسحاب من كافة أنحاء منطقة خاركيف تقريبا.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول قول عضو في البرلمان الروسي إنه يطالب بإعلان التعبئة «في اللحظة الحالية لا، ليست هناك مناقشة لذلك».
وقال بيسسكوف ردا على سؤال عن انتقاد معلقين قوميين لقيادة البلاد على الإنترنت ومطالبتهم بالتعبئة: إن هذا مثال على «التعددية» وإن الروس في المجمل يواصلون دعم الرئيس فلاديمير بوتين.
وأضاف «الروس يدعمون الرئيس، وهذا ثابت من توجه الناس... الناس ملتفون حول قرارات رئيس الدولة».
وتابع قائلا: «فيما يتعلق بوجهات النظر الأخرى، وجهات النظر المنتقدة، فما دامت في حدود القانون فإن هذه هي التعددية، لكن الخيط رفيع جدا جدا، على المرء أن يكون حريصا هنا».

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المصدر: وكالات
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