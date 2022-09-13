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السعودية تحدد موعد استقدام العمالة المنزلية من الفلبين

أرشيفية
13 سبتمبر 2022 16:23

أعلن وزير الموارد البشرية السعودي، أحمد سليمان الراجحي، اليوم الثلاثاء، استئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى المملكة، بما فيها العمالة المنزلية، بداية من السابع من نوفمبر المقبل.
وغرد الوزير الراجحي، عبر حسابه بموقع التواصل «تويتر»، اليوم بأنه التقى وزيرة العمال المهاجرين الفلبينية سوزان أوبلي أثناء زيارتها للمملكة، مشيرا إلى توقيع مذكرة تعاون، لاستئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى المملكة.
ولفت الراجحي إلى أنه تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين المملكة السعودية والفلبين.
وتعتبر العمالة المنزلية الفلبينية واحدة من أهم العمالات التي أعلنت عنها سفارة السعودية، والتي تتيح للأفراد الراغبين العمل في المملكة، وأعلنت في وقتٍ سابق عن طرح مجموعة من المكاتب التي تسهل على الأفراد الدخول إلى البلاد والعمل فيها.

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المصدر: وكالات
العمالة المنزلية
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السعودية
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