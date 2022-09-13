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الصليب الأحمر الدولي يوجه نداء عاجلاً بشأن الصومال
تعبيرية
13 سبتمبر 2022 15:45
قال بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن عددا كبيرا جدا من الأشخاص سيكونون قد لقوا حتفهم بالفعل في الصومال بحلول وقت إعلان حالة الطوارئ بسبب الجوع.
وأضاف اليوم الثلاثاء "دق ناقوس الخطر بصوت عال"، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أسرع.
وأكد فرانشيسكو روكو، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر مخاوف ماورير، محذرا من أن نحو 20 دولة في أنحاء أفريقيا تواجه أسوأ أزمة جوع منذ عقود.
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المصدر: وكالات
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