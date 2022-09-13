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فرنسا ستعرض أزمة أرمينيا وأذربيجان على مجلس الأمن

أرشيفية
13 سبتمبر 2022 15:36

ستعرض فرنسا المواجهات بين أرمينيا وأذربيجان التي أدت إلى مقتل 49 جندياً أرمينيا على الأقل، على مجلس الأمن الدولي، حسبما أعلن الإليزيه الثلاثاء.

وقال الإليزيه بعد محادثة هاتفية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان: «ستعرض فرنسا الوضع على مجلس الأمن الدولي الذي تتولى رئاسته حالياً».

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس ماكرون «يواصل الدعوة» إلى «الاحترام الصارم لوقف إطلاق النار واحترام وحدة أراضي أرمينيا».

وقال إنه «على استعداد» للبحث مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وهو «بتصرف الأطراف لتتم تسوية كل القضايا المتعلقة بهذا النزاع والناجمة عنه حصراً من خلال المفاوضات».

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المصدر: وكالات
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