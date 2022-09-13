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السيسي يتوجه إلى قطر

من لقاء سابق بين السيسي وتميم
13 سبتمبر 2022 15:29

 توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة، صباح اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية لدولة قطر تستمر يومين، والتى تعد الأولى من نوعها لسيادته إلى دولة قطر، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة إلى السيسي من شقيقه الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. 

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي عبر «فيسبوك»: «الزيارة تأتي تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة».

وأضاف «سيبحث السيسي خلال الزيارة مع شقيقه أمير دولة قطر أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مصر
السيسي
قطر
عبدالفتاح السيسي
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