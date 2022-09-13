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أوكرانيا تستعيد السيطرة على أكثر من 20 موقعاً

جندي أوكراني يتفقد ساحة منزل سكني في قرية تم تحريرها مؤخرًا خلال عملية هجوم مضاد في منطقة خاركيف
13 سبتمبر 2022 09:24

قالت السلطات الأوكرانية، إن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على أكثر من 20 موقعاً خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في ظل استمرار تقدمها السريع نحو الشرق.

وأفادت هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقرير بأن موقف «تحرير مناطق تخضع  لروسيا في منطقتي خاركيف ودونيتسك مستمر».

وجاء في تقرير الهيئة أن القوات الروسية تركت منطقتي فيليكيا بورلوك وفوريشنا، الواقعتان بشمال منطقة خاركيف.

وفي ظل ضغط الهجمات المضادة الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سحب قواتها من خاركيف مطلع الاسبوع، بعد أكثر من نصف عام من بدء الهجوم.

وأرجعت الوزارة سببب الانسحاب إلى «إعادة تجميع» استراتيجي للوحدات.
وكان الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي قد أعلن الأحد أنه تم استعادة السيطرة على بلدة إزيوم ذات الأهمية الاستراتيجية.

وأظهرت مقاطع فيديو الجنود الأوكرانيين يرفعون العلم الوطني.

وجاء في تقرير لاستخبارات الدفاع البريطانية يوم الاثنين «في ظل التقدم الأوكراني، من المرجح أن تكون روسيا أصدرت أوامرها لجنودها بالانسحاب من منطقة خاركيف اوبلاست بالكامل غرب نهر اوسكيل».

وأضاف التقرير«مازالت هناك جيوب منعزلة من المقاومة، ولكن منذ يوم الأربعاء، استعادت أوكرانيا السيطرة على منطقة تبلغ مساحتها نحو ضعفي مساحة لندن الكبرى».

وعلى الرغم من النجاح الواضح للهجوم المضاد الأوكراني، بدا أن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف يركز جل اهتمامه على موقف موسكو يوم الاثنين، مؤكدا أن روسيا ستواصل «عمليتها العسكرية الخاصة» حتى يتم تحقيق أهدافها، وفقا لوكالة إنترفاكس للأنباء.

 

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المصدر: وكالات
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