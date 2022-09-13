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بلينكن: أوكرانيا تحرز "تقدماً كبيراً" في هجومها المضاد

بلينكن
13 سبتمبر 2022 07:29

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا على القوات الروسية لا يزال في أيامه الأولى، لكن القوات الأوكرانية حققت "تقدما كبيرا".

وكان بلينكن، الموجود في المكسيك لإجراء محادثات اقتصادية، يرد على سؤال عن تقييمه للتطورات الأخيرة في المكسيك.

واستعادت القوات الأوكرانية السيطرة على عشرات البلدات في الأيام القليلة الماضية، بعد أن تخلت موسكو عن معقلها الرئيسي في شمال شرق أوكرانيا يوم السبت.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي "ما فعلوه خُطط له تخطيطا منهجيا للغاية وبالطبع استفادوا من الدعم الكبير من الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى فيما يتعلق بالتأكد من أن أوكرانيا لديها العتاد الذي تحتاجه لمواصلة هذا الهجوم المضاد".

وأضاف بلينكن إن الصراع في أوكرانيا من المرجح أن يستمر لبعض الوقت.

وأردف "روسيا قامت بهذا الهجوم. أعتقد أنه بالنظر إلى الثمن الذي تدفعه، يمكنها أن توقفه ويجب عليها ذلك".

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المصدر: وكالات
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أنتوني بلينكن
أوكرانيا
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