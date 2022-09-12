قيادي بـ«كتلة المستقلين» لـ«الاتحاد»: ندعم حل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات مبكرة

هدى جاسم (بغداد)

أكد برلماني عراقي أن النواب المستقلين يدعمون طرح حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد، فيما أبدى «تحالف السيادة» دعمه لإجراء انتخابات مبكرة في ظل حكومة قوية مقبولة من جميع الأطراف، مؤكداً أن الأولوية لإنقاذ العراق وحماية السلم الأهلي، جاء ذلك بينما عززت القوات الأمنية من انتشارها في محيط العاصمة بغداد وفي المنطقة الخضراء ترقباً لعودة التظاهرات.

وأكد النائب المستقل والقيادي بكتلة «المستقلون» في البرلمان العراقي حسين عرب تصريحات لـ«الاتحاد»، أن أعضاء البرلمان المستقلين مع فكرة حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة إذا كانت تؤدي إلى إنهاء الأزمة.

بدوره، أبدى رئيس «تحالف السيادة» خميس الخنجر أمس، دعمه لانتخابات مبكرة «حرة ونزيهة» في ظل «حكومة قوية» مقبولة من جميع الأطراف.

وأوضح الخنجر عبر حسابه على تويتر: إن «إنقاذ الوطن وحماية السلم الأهلي أولويتنا في هذه المرحلة الحساسة».

وأضاف أن «هدف تحالف السيادة هو صياغة حوار وطني شامل ورؤية يتفق عليها الجميع من دون غلبة طرف على آخر».

وكان زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي أعلن أمس الأول، أنه لا انتخابات مبكرة إلا بعد استئناف مجلس النواب لعقد جلساته وتشكيل حكومة جديدة مكتملة الصلاحية، وذلك بعد حكم قضائي برفض حل البرلمان.

إلى ذلك، اعتبر الخبير القانوني العراقي ومستشار محكمة التحكيم العربية في جامعة الدول العربية الدكتور عدنان الشريفي في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن المرحلة القادمة ستشهد عودة الاحتجاجات بقوة.

وقال: «هناك جماعات مسلحة مدربة ستدخل على خط الأزمة»، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى تسارع الأحداث مما يؤدي للإبقاء على حكومة مصطفى الكاظمي إلى وقت آخر، وفق قوله.

وفي السياق، اعتبر الدكتور غالب الدعمي أستاذ الإعلام في جامعة «أهل البيت» أن التصعيد سيستمر حتى لو تم تشكيل حكومة جديدة.

وقال في تصريح لـ«الاتحاد»: إن «الوضع السياسي في العراق ليس على خير وهو في تراجع، والمشكلة أن سياسيي العراق يفكرون بالسلطة وليس بمن يوصلهم لها».

أمنياً، عززت القوات الأمنية من انتشارها في محيط العاصمة بغداد وفي المنطقة الخضراء، ترقباً لعودة التظاهرات. وأشارت مصادر أمنية رفيعة لـ«الاتحاد» بأن لجنة أمنية شرعت ببحث تحصين مداخل العاصمة من كافة الاتجاهات، في ظل التحديات الأمنية والأزمات المتكررة، وخشية حدوث أي خروقات مستقبلاً.

وأضافت المصادر، أن هناك سلسلة قرارات ستصدر قريباً حيال تأمين مداخل بغداد الرئيسة سواء من جهة محافظتي ديالى أو صلاح الدين أو المحافظات الأخرى. وأشارت المصادر إلى أن الخطة المرتقبة تجري بالتزامن مع تحصين أسوار المنطقة الخضراء وإغلاق الطرق والجسور المؤدية إليها بشكل مباشر. ويشهد العراق أزمة سياسية، زادت حدتها منذ 30 يوليو الماضي، حين بدأ أتباع «التيار الصدري» اعتصاماً داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضاً لترشيح «الإطار التنسيقي» محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبة بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة. وحالت الخلافات بين القوى العراقية، من دون تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر 2021.