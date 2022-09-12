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المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة لـ«الاتحاد»: التوافق السبيل الوحيد لحل الأزمة في ليبيا

نجوى وهيبة
13 سبتمبر 2022 00:40

حسن الورفلي (بنغازي)

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أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي في ليبيا نجوى وهيبة، أهمية الاتفاق بين كافة الأطراف في البلاد على الأطر الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن من دون تأخير ووفق جدول زمني واضح، مشيرة إلى أن الأزمة الليبية «سياسية» وأن المجلس الرئاسي يعتبر التوافق هو السبيل الوحيد إلى حل الأزمة.
وأكدت وهيبة في تصريحات لـ«الاتحاد» أن «التوافق وليس المغالبة» هو السبيل الوحيد لحل الأزمة، قائلةً: «لهذا أعطينا ونعطي فرصة للتوافق أن يحدث بين الأطراف المسؤولة عن مهمة إنجاز الأطر الدستورية».
وأوضحت أن أبرز التحديات التي تواجه المجلس الرئاسي هو قيام المؤسسات بتنفيذ مهامها دون تدخل من جهات خارجية.
وأشارت إلى أن «أداء كل جهة أو مؤسسة لمهامها وفق المنصوص عليه وعلى أكمل وجه ومن دون تجاوز سيمكن الشعب الليبي من اجتياز وعبور هذه المرحلة بنجاح وسلام»، مؤكدةً أن التحدي الآخر هو «التدخل الخارجي السلبي» في الشأن الليبي، فضلاً عن المركزية في الحكم حيث يعاني الشعب الليبي من تبعاتها في ضعف الخدمات والضغط على الموارد المحدودة. وأضافت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي في ليبيا: 
«العودة لنظام المحافظات وفق التجربة التي كانت متبعة قبل 1969 من شأنها المساهمة في حل النزاع السياسي وتقليل الفساد وإبعاد شبح الانقسام»، مشيرةً إلى أنه لاحلول للأزمات في حال الانشغال بتغيير الأشخاص من دون حل المشاكل الرئيسة. وعن لجوء بعض الأطراف السياسية لاستخدام القوة لفرض واقع جديد، أكدت المتحدث باسم المجلس الرئاسي أنه «ثبت من التجربة أن الأزمة الليبية لا تحل عسكرياً، والاحتكام للسلاح لأجل السلطة لا يحقق الغاية منه»، مشددة على أن الحل الوحيد هو التوافق السياسي.
وأشارت إلى أن «المجلس الرئاسي يتمسك بالتوافق بين الليبيين الذين تتباين أراؤهم لكنهم متفقون على رفض العنف واستخدام لغة السلاح لحسم أي مشكلة»، مضيفةً «لقد عانى الليبيون ما يكفي من النزاع المسلح».
وأمس الأول، أكد المجلس الرئاسي الليبي اهتمامه وتركيزه على استكمال ملف المصالحة الوطنية، معتبراً أنه أحد أساسات بناء الدولة، ومشددًا على ضرورة إنهاء حالة الانسداد السياسي الراهنة عبر حسم المسار الدستوري وتحديد مدد زمنية محددة للاستحقاقات الانتخابية.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين الأولى حكومة باشاغا، التي كلّفها البرلمان والثانية يرأسها الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
ولحل الأزمة تكافح ليبيا للوصول إلى انتخابات، وذلك وفق مبادرة أممية تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد للانتخابات، وهو ما لم يتم بعد.

ليبيا
الأزمة الليبية
المجلس الرئاسي الليبي
الحكومة الليبية
الانتخابات الليبية
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