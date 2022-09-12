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الصومال: تحرير 20 منطقة من «الشباب»

أرشيفية
13 سبتمبر 2022 00:39

مقديشو (الاتحاد)

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قتل الجيش الصومالي 100 عنصر من حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» خلال عمليات عسكرية واسعة النطاق في ثلاثة أقاليم في الصومال.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» عن مصادر حكومية أمس، أن الجيش الصومالي حرر قرابة 20 منطقة بأقاليم «هيران وغلغدود وباي» بوسط وجنوب غرب الصومال، مما أسفر عن مقتل 100 عنصر من حركة «الشباب» الإرهابية.
وضاعف الجيش الصومالي مؤخراً من عملياته العسكرية الرامية إلى القضاء على الإرهاب في عموم مناطق البلاد لاسيما محافظتي «هيران وجلجدود» والتي تكللت بالنجاح.
وأشار مصدر عسكري إلى أن ميليشيات «الشباب» تكبدت هزائم وخسائر فادحة جراء الانتفاضة الشعبية والقوات المسلحة الصومالية. ونوه المصدر إلى دور الكبير الذي يلعبه الجيش في القضاء على الإرهابيين من جميع أنحاء البلاد، مؤكداً أن هناك فرصاً عدة لتحرير البلاد منهم.
وقبل أيام، قتل 17 مدنياً في هجوم لحركة «الشباب» استهدف حافلات بإقليم هيران.
ويخوض الصومال حرباً منذ سنوات ضد «الشباب» التي تبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة آلاف المدنيين والعسكريين.

الجيش الصومالي
الصومال
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
تنظيم القاعدة
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