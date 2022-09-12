«السيادة السوداني» يدعو إلى حوار شامل

أسماء الحسيني (الخرطوم)

دعا مجلس السيادة في السودان جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل عاجل في حوار شامل، على أرضية اقتراح دستور مؤقت أعدته نقابة المحامين وحظي بترحيب غربي واسع.

ورحب نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي» أمس، بمشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.

وأعرب حميدتي عن أمله أن يكون مشروع الدستور نافذة أمل لبناء الثقة بين الأطراف كافة للوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة.

وكانت لجنة تسيير نقابة المحامين، أعلنت السبت الماضي، عزمها طرح مشروع الدستور الانتقالي، الذي أعدته على القوى السياسية والمدنية للتشاور حوله، بعد أن سلمت نسخة منه إلى «الآلية الثلاثية» التي تضم بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الأفريقي ومنظمة «الإيجاد».

وتوصلت لجنة تسيير نقابة المحامين إلى مشروع الدستور الانتقالي من خلال توصيات ورشة عمل نظمتها في أغسطس الماضي، بمشاركة سياسية ودولية واسعة.

ورحبت 9 سفارات غربية في الخرطوم، أمس الأول، بالمبادئ التي تضمنها مشروع الدستور الانتقالي، الذي يهدف إلى تكوين حكومة مدنية.