الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

«السيادة السوداني» يدعو إلى حوار شامل

محمد حمدان حميدتي، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني
13 سبتمبر 2022 00:39

أسماء الحسيني (الخرطوم)

أخبار ذات صلة
«الهلال» يوزع حقائب مدرسية وقرطاسية على طلبة أم درمان بالسودان
حميدتي يرحب بمشروع الدستور الانتقالي

دعا مجلس السيادة في السودان جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل عاجل في حوار شامل، على أرضية اقتراح دستور مؤقت أعدته نقابة المحامين وحظي بترحيب غربي واسع.
ورحب نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي» أمس، بمشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.
وأعرب حميدتي عن أمله أن يكون مشروع الدستور نافذة أمل لبناء الثقة بين الأطراف كافة للوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة.
وكانت  لجنة تسيير نقابة المحامين، أعلنت السبت الماضي، عزمها طرح مشروع الدستور الانتقالي، الذي أعدته على القوى السياسية والمدنية للتشاور حوله، بعد أن سلمت نسخة منه إلى «الآلية الثلاثية» التي تضم بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الأفريقي ومنظمة «الإيجاد».
وتوصلت لجنة تسيير نقابة المحامين إلى مشروع الدستور الانتقالي من خلال توصيات ورشة عمل نظمتها في أغسطس الماضي، بمشاركة سياسية ودولية واسعة.
ورحبت 9 سفارات غربية في الخرطوم، أمس الأول، بالمبادئ التي تضمنها مشروع الدستور الانتقالي، الذي يهدف إلى تكوين حكومة مدنية.

مجلس السيادة السوداني
السودان
محمد حمدان حميدتي
محمد حمدان دقلو
آخر الأخبار
إجراءات أمنية مشددة في مطار طوكيو قبل جنازة شينزو آبي
عربي ودولي
إجراءات أمنية مشددة في مطار طوكيو قبل جنازة شينزو آبي
اليوم 12:06
وزارة الاقتصاد: مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد ما زال في مراحل دورته التشريعية
الاقتصادي
"الاقتصاد" تنشر سياسة توريد الذهب الجديدة عبر موقعها
اليوم 11:51
نبرة الصوت.. آخر صيحات الكشف عن كورونا
دنيا
نبرة الصوت.. آخر صيحات الكشف عن كورونا
اليوم 11:40
الرئيس الكيني المنتخب وليام روتو يتحدث بعد أن أيدت المحكمة العليا فوزه في نيروبي
عربي ودولي
وليام روتو يتولى الرئاسة في كينيا
اليوم 11:31
جويل ماتيب يدعو ليفربول للعودة إلى «جذوره الناجحة»
الرياضي
جويل ماتيب يدعو ليفربول للعودة إلى «جذوره الناجحة»
اليوم 11:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©