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قفزة بأسعار البنزين في لبنان بعد وقف الدعم كلياً

أرشيفية
13 سبتمبر 2022 00:39

بيروت (الاتحاد)

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سجل سعر البنزين في لبنان، أمس، ارتفاعاً عقب توقف الحكومة كلياً عن دعم كلفة استيراده، بعد ثلاث سنوات من إجراء متبع يدعم بشكل غير مباشر أسعار المشتقات.
وبلغ سعر صفيحة البنزين (20 لتراً) خلال تعاملات الأمس، نحو 638 ألف ليرة «نحو 18 دولاراً وفق سعر السوق الموازية» مسجلاً ارتفاعاً بقيمة 20 ألف ليرة عن أسعار أمس الأول.
ويأتي قرار رفع الدعم، في إطار سياسة تخفيض الدعم تدريجياً التي اعتمدتها الحكومة مؤخراً، تماشياً مع أزمة مالية واقتصادية تعصف بالبلاد منذ نحو ثلاثة أعوام.
وقال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج براكس، إن دعم البنزين توقف بشكل كامل، وبات سعره مرتبطاً بسعر صرف الدولار في السوق الموازية.
وكان البنك المركزي يدعم استيراد البنزين من خلال تأمين الدولار للمستوردين، وفق سعر صرف منصة «صيرفة» البالغ حالياً نحو 28 ألف ليرة للدولار، مقابل 35 ألف ليرة في السوق الموازية.
ويهدف الدعم للحفاظ على استقرار الأسعار، إلا أن تراجع احتياطي العملات الأجنبية لدى المركزي تسبب في عدم توفر النقد المخصص لهذه الغاية، ما دفع الحكومة إلى تقليص الدعم تدريجياً على مدى الأشهر الماضية.

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