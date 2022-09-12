روسيا تقصف شرق أوكرانيا وتستبعد التفاوض

موسكو (وكالات)

أكدت روسيا، أمس، أن قواتها تقصف مناطق في خاركيف استعادتها أوكرانيا في الأيام القليلة الماضية، وقالت أيضاً إنها لا ترى مجالاً لمحادثات مع كييف، مستبعدة أي مفاوضات.

وأعلنت وزارة الدفاع، في إيجازها الصحافي اليومي، أن القوات الروسية الجوية والصاروخية والمدفعية «توجه ضربات دقيقة على وحدات واحتياطيي القوات المسلحة الأوكرانية»، تشمل بلدتي كوبيانسك وإيزيوم.

وكانت أوكرانيا أعلنت، في اليومين الماضيين، تحقيق مكاسب واسعة في المعارك ضد القوات الروسية في الجنوب والشرق، بما فيها بلدات إيزيوم وكوبيانسك وبالاكليا.

وأكد الجيش الأوكراني أيضاً أنه استعاد خلال هجومه المضاد المتواصل منذ أسبوعين، 500 كيلومتر مربع من القوات الروسية في منطقة خيرسون في جنوب البلاد، في أول تقييم رسمي بالأرقام للمكاسب الأوكرانية.

وأعلنت روسيا، يوم السبت الماضي، أنها بصدد سحب جنودها من منطقة خاركيف، في إطار قرار بـ«إعادة تجميع» قواتها.

وأكد الكرملين، أمس، أن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا سيستمر.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين، إن «العملية العسكرية الخاصة ستستمر حتى تتحقق الأهداف المحددة في البداية».

ورداً على سؤال بشأن احتمالات محادثات سلام مع كييف، رأى بيسكوف أنه «لا يوجد أي احتمال للتفاوض».

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن قواتها نفذت ضربات على منطقة خيرسون الواقعة جنوباً، حيث تحقق القوات الأوكرانية تقدماً أيضاً.

وقالت إن أكثر من 300 جندي أوكراني ونحو ألف جرحوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية. ولم يتسنّ التأكد من الأعداد من مصادر مستقلة.

من جانبها، أعلنت أوكرانيا تقدماً جديداً، أمس، تمثّل في استعادة «أكثر من عشرين بلدة» خلال 24 ساعة، في إطار الهجوم المضاد على روسيا.

وقال الجيش الأوكراني في تقريره الصباحي: «يتواصل تحرير البلدات من الروس في منطقتي خاركيف ودونيتسك» في شرق أوكرانيا.

وأشار إلى أن قواته «نجحت على طول خط المواجهة، في إخراج الروس من أكثر من 20 بلدة» خلال 24 ساعة، مؤكداً أنّ «القوات الروسية تتخلّى على عجل عن مواقعها وتهرب».

وأعلنت أوكرانيا أنها استعادت 3 آلاف كيلومتر مربع من أراضيها، خصوصاً في منطقة خاركيف، منذ بداية سبتمبر.

وأعلن الجيش الأوكراني في البداية هجوماً مضاداً في الجنوب، قبل أن يحرز تقدّماً خاطفاً الأسبوع الماضي في منطقة خاركيف.

كذلك، أعلن الجيش الأوكراني، أمس الأول، أنّ «الروس انسحبوا من مواقعهم في عدّة بلدات» في منطقة خيرسون في الجنوب.

من جهته، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في مقابلة مع صحيفة «لوموند»، أمس، إنّ المعارك في أوكرانيا دخلت «مرحلتها الثالثة» وسيكون للنجاحات العسكرية الأوكرانية الحالية «تأثير كرة الثلج» حتى تحقيق النصر.

وأوضح الوزير الأوكراني أنّ «الخطوة الأولى كانت ردع القوات الروسية، والثانية كانت تحقيق التوازن بينهم وبيننا على الجبهة، لتثبيت الجبهة، واختبار قدراتهم على الصمود».

وفي هذه الأثناء، عانت عدّة مناطق في شرق وشمال وجنوب ووسط أوكرانيا، مساء أمس الأول، من انقطاع واسع في التيار الكهربائي، نسبته كييف إلى الضربات الروسية. وقرب خاركيف، تضرّرت محطة الطاقة الحرارية رقم 5، الثانية في البلاد، بحسب الرئاسة.

وأُعيد التيار الكهربائي بسرعة في جزء من المناطق المتضرّرة. كما تمّت استعادة «80 في المئة» من إمدادات الكهرباء والمياه في خاركيف، حسبما أعلن كيريو تيموشينكو نائب الرئيس عبر تطبيق «تلغرام».

ووصف أوليغ نيكولنكو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، هذه الهجمات بأنها «عمل يائس» من قبل القوات الروسية.