الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بوتين: الحفاظ على استقرار الاقتصاد أولوية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
13 سبتمبر 2022 00:39

موسكو (وكالات)

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تستعيد السيطرة على أكثر من 20 موقعاً
بلينكن: أوكرانيا تحرز "تقدماً كبيراً" في هجومها المضاد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع بشأن قضايا اقتصادية، أن روسيا تتغلب بثقة على الضغط الخارجي و«العدوان المالي والتكنولوجي» من جانب بعض الدول.
وأوضح بوتين أن التغيرات الشهرية للمؤشرات الرئيسية تظهر أن الاقتصاد يستقر، بصورة تدريجية، ويدخل مسار النمو.
وأضاف أن الشركات تعود إلى وتيرة العمل الطبيعية، متوقعاً استمرار انخفاض معدلات التضخم.
وأشار بوتين إلى أن معدل البطالة سجل انخفاضات تاريخية، ولكنّ الأشخاص المعرضين لخطر البطالة في تزايد.
وقال بوتين، إن الأولوية هي الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
يأتي ذلك، فيما دعا وزير الدفاع الإيطالي لورنزو جويريني إلى الإبقاء على العقوبات المفروضة ضد روسيا بسبب المعارك في أوكرانيا.
واعتبر جويريني أن تخفيف العقوبات «سيكون جنوناً».
وأشار إلى أن العقوبات فعالة، ويمكن ملاحظة تأثيرها من خلال رد فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما أنها تمثل عنصر ضغط على روسيا لوضع حد للهجوم على أوكرانيا. علاوة على أنها تظهر تضامن المجتمع الدولي في دعم أوكرانيا.
وأضاف وزير الدفاع الإيطالي: «النتائج المهمة للهجوم الأوكراني المضاد في الأيام الأخيرة تؤكد أهمية الدعم الذي نقدمه لكييف، وهو الشرط الوحيد لتحقيق سلام عادل».
وفيما يتعلق بالمخاوف من مواقف ائتلاف اليمين إزاء علاقات إيطاليا مع أوروبا وحلف شمال الأطلسي، قال جويريني: «مواقف سالفيني وبرلسكوني بشأن روسيا وبوتين غامضة ومقلقة، كما يجب أن تقول جيورجيا ميلوني كلمات أوضح عن مواقف حلفائها.. ننتظر ذلك بصبر».

فلاديمير بوتين
روسيا
الرئيس الروسي
الاقتصاد الروسي
آخر الأخبار
إجراءات أمنية مشددة في مطار طوكيو قبل جنازة شينزو آبي
عربي ودولي
إجراءات أمنية مشددة في مطار طوكيو قبل جنازة شينزو آبي
اليوم 12:06
وزارة الاقتصاد: مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد ما زال في مراحل دورته التشريعية
الاقتصادي
"الاقتصاد" تنشر سياسة توريد الذهب الجديدة عبر موقعها
اليوم 11:51
نبرة الصوت.. آخر صيحات الكشف عن كورونا
دنيا
نبرة الصوت.. آخر صيحات الكشف عن كورونا
اليوم 11:40
الرئيس الكيني المنتخب وليام روتو يتحدث بعد أن أيدت المحكمة العليا فوزه في نيروبي
عربي ودولي
وليام روتو يتولى الرئاسة في كينيا
اليوم 11:31
جويل ماتيب يدعو ليفربول للعودة إلى «جذوره الناجحة»
الرياضي
جويل ماتيب يدعو ليفربول للعودة إلى «جذوره الناجحة»
اليوم 11:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©