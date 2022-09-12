بوتين: الحفاظ على استقرار الاقتصاد أولوية

موسكو (وكالات)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع بشأن قضايا اقتصادية، أن روسيا تتغلب بثقة على الضغط الخارجي و«العدوان المالي والتكنولوجي» من جانب بعض الدول.

وأوضح بوتين أن التغيرات الشهرية للمؤشرات الرئيسية تظهر أن الاقتصاد يستقر، بصورة تدريجية، ويدخل مسار النمو.

وأضاف أن الشركات تعود إلى وتيرة العمل الطبيعية، متوقعاً استمرار انخفاض معدلات التضخم.

وأشار بوتين إلى أن معدل البطالة سجل انخفاضات تاريخية، ولكنّ الأشخاص المعرضين لخطر البطالة في تزايد.

وقال بوتين، إن الأولوية هي الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

يأتي ذلك، فيما دعا وزير الدفاع الإيطالي لورنزو جويريني إلى الإبقاء على العقوبات المفروضة ضد روسيا بسبب المعارك في أوكرانيا.

واعتبر جويريني أن تخفيف العقوبات «سيكون جنوناً».

وأشار إلى أن العقوبات فعالة، ويمكن ملاحظة تأثيرها من خلال رد فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما أنها تمثل عنصر ضغط على روسيا لوضع حد للهجوم على أوكرانيا. علاوة على أنها تظهر تضامن المجتمع الدولي في دعم أوكرانيا.

وأضاف وزير الدفاع الإيطالي: «النتائج المهمة للهجوم الأوكراني المضاد في الأيام الأخيرة تؤكد أهمية الدعم الذي نقدمه لكييف، وهو الشرط الوحيد لتحقيق سلام عادل».

وفيما يتعلق بالمخاوف من مواقف ائتلاف اليمين إزاء علاقات إيطاليا مع أوروبا وحلف شمال الأطلسي، قال جويريني: «مواقف سالفيني وبرلسكوني بشأن روسيا وبوتين غامضة ومقلقة، كما يجب أن تقول جيورجيا ميلوني كلمات أوضح عن مواقف حلفائها.. ننتظر ذلك بصبر».