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زيلينسكي: أوكرانيا استعادت من القوات الروسية حوالى 6 آلاف كلم

زيلينسكي: أوكرانيا استعادت من القوات الروسية حوالى 6 آلاف كلم
13 سبتمبر 2022 00:24

أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، أن جيشه استعاد من القوات الروسية نحو ستة آلاف كلم مربع من أراضي بلاده منذ أن أطلق هجومه المضاد في مطلع سبتمبر.

وقال الرئيس الأوكراني في تسجيل فيديو نشره على شبكات التواصل الاجتماعي «منذ مطلع شهر سبتمبر حرّر جنودنا ستة آلاف كلم مربع من الأراضي في شرق أوكرانيا وجنوبها»، مضيفاً «نحن مستمرون في التقّدم».

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المصدر: وكالات
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