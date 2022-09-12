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مقتل منقبين موريتانيين في قصف بطائرة مسيرة

أرشيفية
12 سبتمبر 2022 23:40

أفادت مصادر محلية بأن موريتانيين اثنين من المنقبين عن الذهب، لقيا حتفهما اليوم الاثنين، وأصيب آخر في قصف بطائرة مسيّرة في المنطقة المتاخمة للأراضي الموريتانية من الصحراء الغربية.

ولم تُعرف الجهة التي قامت بالقصف، ولم تُعلق السلطات الموريتانية على هذا الحادث.

وتواجدت سيارة الضحايا بمنطقة مأهولة بالمنقبين عن الذهب عندما استهدفها صاروخ أطلقته طائرة مسيرة.

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