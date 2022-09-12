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محمد بن سلمان ورئيس وزراء اليابان يبحثان تعزير العلاقات

محمد بن سلمان ورئيس وزراء اليابان يبحثان تعزير العلاقات
12 سبتمبر 2022 23:37

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، خلال اتصال هاتفي، اليوم، مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه تم خلال الاتصال الهاتفي استعراض أوجه التعاون بين البلدين، بما يعزز العلاقات في جميع المجالات في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030. 

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