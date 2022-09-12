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«الطاقة الذرية» ترصد مؤشرات إيجابية بشأن محطة زابوريجيا

«الطاقة الذرية» ترصد مؤشرات إيجابية بشأن محطة زابوريجيا
12 سبتمبر 2022 23:34

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين عن مؤشرات إيجابية في مشاوراتها مع كييف وموسكو لإقامة منطقة أمنية حول محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية.

وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي خلال مؤتمر صحفي في فيينا، في أول يوم من اجتماع مجلس المحافظين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة: «رأيت مؤشرات تدل على اهتمام لديهم بمثل هذا الاتفاق».

وأضاف «نناقش الخصائص التقنية المختلفة»، مثل مساحة هذه المنطقة أو العمل المنوط بخبيرَي الوكالة الموجودَين في الموقع.

وتابع غروسي قائلا: «وبحسب ملاحظاتي، يتعاون الطرفان معنا ويطرحان الكثير من الأسئلة».

غير أن الوضع «يبقى هشاً» وفق غروسي، «بعد أسابيع من القصف الذي ألحق أضراراً بالبنى التحتية الكهربائية الحيوية في المنطقة».

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المصدر: وكالات
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