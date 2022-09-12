مسؤول أميركي يطالب بإعادة «دواعش الهول» إلى أوطانهم
من مخيم الهول
12 سبتمبر 2022 22:31
دعا قائد العمليات الأميركية في الشرق الأوسط مايكل كوريلا من عمان الاثنين إلى إعادة الأجانب المحتجزين في مخيم الهول المكتظ في شمال شرق سوريا إلى بلدانهم من أجل إعادة دمجهم وتأهليهم. ويعاني المخيّم من اكتظاظ ومن وضع «كارثي»، بحسب بعض المنظمات غير الحكومية، ومن توترات أمنية بين نزلائه، ونزلاؤه معظمهم من أفراد عائلات عناصر في تنظيم داعش الإرهابي، وعدد كبير منهم أجانب، بالإضافة إلى نازحين سوريين ولاجئين عراقيين. وتشرف على مخيّم الهول قوات سوريا الديمقراطية التي يعدّ الأكراد عمودها الفقري، والتي كانت رأس حربة، بدعم من واشنطن، في دحر تنظيم داعش الإرهابي الذي سيطر على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا بين 2014 و2019. وقال كوريلا الذي زار المخيم قبل ثلاثة أيام، في مؤتمر صحفي عقده في مقر السفارة الأميركية في عمان «أنا أشجّع جميع البلدان التي لديها مواطنون في داخل المخيم على استعادتهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم». وأضاف «المطلوب أن تتقدم هذه الدول وتقوم بعملها وتعيد مواطنيها إلى بلدانهم». وأوضح كوريلا أن «عدد سكان المخيم الحالي يبلغ حوالى 54 ألفاً، منهم نحو 27 ألف عراقي أي حوالى النصف وحوالى 18 ألف سوري وحوالى 8500 أجنبي»، مشيراً إلى أنه يقصد بالأجانب انهم «ليسوا عراقيين وليسوا سوريين». وأضاف «التحدي الآن يكمن في أن حوالى 50 بالمئة من سكان المخيم يرثون داعش ويؤمنون بأيديولوجيته الدنيئة و50 بالمئة هم أولئك الذين ليس لديهم مكان آخر للعيش ويرغبون في العودة إلى وطنهم». وتابع «أعتقد أننا يجب أن ننظر إلى هذا الأمر بتعاطف، لأنه لا يوجد حل عسكري لهذا الأمر، أعتقد أن الحل الوحيد يكمن في إعادة هؤلاء وإعادة تأهيلهم ودمجهم».