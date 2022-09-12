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الرئيس المصري يزور قطر الثلاثاء

الرئيس المصري يزور قطر الثلاثاء
12 سبتمبر 2022 21:32

يصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة القطرية الدوحة، غدا الثلاثاء، في زيارة تستمر ليومين هي الأولى له منذ توليه منصبه في 2014.

وقالت وكالة الأنباء القطرية «قنا» عبر «تويتر» إنّ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يستقبل غداً الثلاثاء، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي يصل البلاد في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وكان أمير قطر زار مصر في يونيو الماضي.

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المصدر: وكالات
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