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سوق لندن للمعادن النفيسة مغلقة في يوم جنازة الملكة
نعش الملكة
12 سبتمبر 2022 21:01
قالت جمعية سوق لندن للسبائك اليوم الاثنين إن تعاملات المعادن النفيسة في لندن سيجري تعليقها في 19 سبتمبر، يوم جنازة الملكة إليزابيث.
وأضافت الجمعية في بيان "بسبب الجنازة الرسمية لجلالة الملكة إليزابيث الثانية، فإن الاثنين 19 سبتمبر 2022 سيكون الآن عطلة للبنوك في المملكة المتحدة.
ولذلك فإن سوق لندن ستكون مغلقة ولن تكون هناك تسوية للمعادن النفيسة في المملكة المتحدة في ذلك اليوم".
ولندن هي أكبر مركز في العالم لتعاملات المعادن النفيسة.
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