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جرعة تنشيطية تستهدف سلالتين من «أوميكرون»

جرعة تنشيطية تستهدف سلالتين من «أوميكرون»
12 سبتمبر 2022 20:56

أوصت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الاثنين، بجرعة تنشيطية ضد «كوفيد - 19» مخصصة لمكافحة سلالتي «أوميكرون» الفرعيتين بي.إيه.4 وبي.إيه.5، وذلك بعد مرور أيام على الموافقة على جرعتين تنشيطيتين مخصصتين لمكافحة السلالة الأقدم بي.إيه.1.

وتتصل أحدث موافقة بما يُسمى اللقاح ثنائي التكافؤ الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك والذي يستهدف السلالتين الفرعيتين بي.إيه.4 وبي.إيه.5، وكذلك سلالة أوميكرون من فيروس كورونا الذي ظهر أصلاً في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019.

وتوفر لقاحات فيروس كورونا الموجودة بالفعل حماية جيدة من الحاجة للعلاج في المستشفيات والوفاة، لكن فاعليتها تراجعت مع تحور الفيروس.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أقرت وكالة الأدوية الأوروبية لقاحين محدثين أنتجتهما فايزر/بيونتيك وموديرنا لمكافحة بي.إيه.1.

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أوميكرون
متحورة أوميكرون
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