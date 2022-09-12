أوكرانيا تعلن انتصارات جديدة وروسيا تتعهّد بالقتال حتى النهاية
أوكرانيا تعلن انتصارات جديدة وروسيا تتعهّد بالقتال حتى النهاية
12 سبتمبر 2022 18:31
أعلنت أوكرانيا تقدماً جديداً الاثنين تمثّل في استعادة «أكثر من عشرين بلدة» خلال 24 ساعة في إطار الهجوم المضاد على روسيا، التي تعتزم القتال «إلى أن تتحقّق أهدافها».
وقال الجيش الأوكراني، في تقريره الصباحي «يتواصل تحرير البلدات من الروس في منطقتي خاركيف ودونيتسك» في شرق أوكرانيا. وأشار إلى أن قواته «نجحت (على طول خط المواجهة) في إخراج العدو من أكثر من 20 بلدة» خلال 24 ساعة، مؤكداً أنّ «القوات الروسية تتخلّى على عجل عن مواقعها وتهرب».
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأحد أنه تمّ «تحرير» إيزيوم (شرق) في إطار الهجوم المضاد الذي بدأ منذ أيام عدّة.
ويمكن لخسارة هذه المدينة الاستراتيجية أن تؤثّر بشكل خطير على طموحات موسكو العسكرية في شرق أوكرانيا.
ويحيي هذا الخرق الآمال بالنسبة لكييف في تغير موازين القوى على الأرض بعدما بدا أن الوضع كان يراوح مكانه لفترة طويلة.
وأشارت سلطات الاحتلال الموالية لروسيا في منطقة خاركيف الاثنين إلى أنها انتقلت إلى منطقة بلغورود في روسيا قرب الحدود، للمساعدة في التعامل مع تدفّق اللاجئين، حسبما أعلنت الوكالات الروسية.
ولكن الاثنين، استأنفت موسكو لهجتها الهجومية للإعلان عن قصف المناطق التي استعادتها أوكرانيا في منطقة خاركيف، في كوبيانسك وإيزيوم، وذلك بعدما سبق أن اعترفت بخسارتها الميدانية.
وقال الكرملين، إنّ الهجوم الروسي الذي بدأ في فبراير الماضي سيتواصل «إلى أن تتحقّق الأهداف».
وأضاف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية «ليس هناك أي احتمال لإجراء مفاوضات» حالياً.