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بريطانيا تقف دقيقة صمت حداداً على وفاة إليزابيث

بريطانيا تقف دقيقة صمت حداداً على وفاة إليزابيث
12 سبتمبر 2022 18:16

من المقرر أن يقف مواطنو بريطانيا دقيقة صمت الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل حداداً على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

ونقلت وكالة «بي ايه ميديا» البريطانية عن مقر الحكومة القول، إنه يمكن للمواطنين الوقوف دقيقة صمت في منازلهم أو على أعتاب منازلهم أو في الشارع أو خلال فعاليات مجتمعية.

كما قالت الحكومة، إنه يمكن للذين يعيشون في الخارج أيضاً المشاركة في هذه الفعالية الساعة الثامنة مساء بتوقيتهم.

وأضافت الحكومة أن «اللحظة الوطنية المشتركة للتدبر» سوف تكون فرصة للجميع في أنحاء المملكة المتحدة للحداد على وفاة الملكة.

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المصدر: وكالات
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