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بوتين: نتعرض لعدوان مالي وتكنولوجي

بوتين: نتعرض لعدوان مالي وتكنولوجي
12 سبتمبر 2022 16:58

قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين خلال اجتماع بشأن قضايا اقتصادية إن روسيا تتغلب بثقة على الضغط الخارجي "والعدوان المالي والتكنولوجي" من جانب بعض الدول. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بوتين القول إن التغيرات الشهرية للمؤشرات الرئيسية تظهر أن الاقتصاد يستقر بصورة تدريجية ويدخل مسار النمو. وأضاف أن الشركات تعود إلى وتيرة العمل الطبيعية. وأوضح أن انخفاض التضخم سوف يستمر. وأشار بوتين إلى أن معدل البطالة سجل انخفاضات تاريخية، ولكن الأشخاص المعرضين لخطر البطالة في تزايد. وقال بوتين إن الأولوية هي الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

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المصدر: وكالات
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فلاديميير بوتين
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