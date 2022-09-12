الكرملين لا يرى آفاقاً للمفاوضات بين بوتين وزيلينسكي
الكرملين لا يرى آفاقاً للمفاوضات بين بوتين وزيلينسكي
12 سبتمبر 2022 15:54
قال الكرملين اليوم الاثنين، إنه لا توجد آفاق للتفاوض بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات للصحفيين، ونقلتها وكالة سبوتنك الروسية للأنباء: "لا نرى حاليا أي فرص للتفاوض، ونواصل التأكيد على عدم وجود أي شروط مسبقة لمثل هذه المفاوضات". وأكد بيسكوف أنه "لا توجد شروط مسبقة لذلك الآن"، ردا على اقتراح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتنظيم لقاء بين رئيسي روسيا وأوكرانيا.