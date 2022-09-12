الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الكرملين لا يرى آفاقاً للمفاوضات بين بوتين وزيلينسكي

الكرملين لا يرى آفاقاً للمفاوضات بين بوتين وزيلينسكي
12 سبتمبر 2022 15:54

قال الكرملين اليوم الاثنين، إنه لا توجد آفاق للتفاوض بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات للصحفيين، ونقلتها وكالة سبوتنك الروسية للأنباء: "لا نرى حاليا أي فرص للتفاوض، ونواصل التأكيد على عدم وجود أي شروط مسبقة لمثل هذه المفاوضات".
وأكد بيسكوف أنه "لا توجد شروط مسبقة لذلك الآن"، ردا على اقتراح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتنظيم لقاء بين رئيسي روسيا وأوكرانيا.

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تستعيد السيطرة على أكثر من 20 موقعاً
بلينكن: أوكرانيا تحرز "تقدماً كبيراً" في هجومها المضاد
المصدر: وكالات
روسيا
فولوديمير زيلينكسي
بوتين
أوكرانيا
الكرملين
آخر الأخبار
إجراءات أمنية مشددة في مطار طوكيو قبل جنازة شينزو آبي
عربي ودولي
إجراءات أمنية مشددة في مطار طوكيو قبل جنازة شينزو آبي
اليوم 12:06
وزارة الاقتصاد: مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد ما زال في مراحل دورته التشريعية
الاقتصادي
"الاقتصاد" تنشر سياسة توريد الذهب الجديدة عبر موقعها
اليوم 11:51
نبرة الصوت.. آخر صيحات الكشف عن كورونا
دنيا
نبرة الصوت.. آخر صيحات الكشف عن كورونا
اليوم 11:40
الرئيس الكيني المنتخب وليام روتو يتحدث بعد أن أيدت المحكمة العليا فوزه في نيروبي
عربي ودولي
وليام روتو يتولى الرئاسة في كينيا
اليوم 11:31
جويل ماتيب يدعو ليفربول للعودة إلى «جذوره الناجحة»
الرياضي
جويل ماتيب يدعو ليفربول للعودة إلى «جذوره الناجحة»
اليوم 11:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©