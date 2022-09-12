الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال سيتشوان بالصين

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال سيتشوان بالصين
12 سبتمبر 2022 10:28

قالت السلطات الصينية إن عدد قتلى الزلزال القوي الذي ضرب منطقة لودينج والمناطق المجاورة بمقاطعة سيشوان بجنوب غربي الصين في الخامس من سبتمبر الجاري ارتفع إلى 93 ، فيما لايزال 25 شخصا في عداد المفقودين، حسبما ذكرت تقارير إخبارية اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية عن مقر الإنقاذ قوله، وقعت 55 حالة وفاة في مدينة جانزي بإقليم التبت ذاتي الحكم، حيث تقع لودينج، بينما تم الإبلاغ عن 38 حالة وفاة في مدينة ياآن حتى الساعة 5 من مساء الاحد.
ومن بين المفقودين تسعة فى لودينج و 16 في منطقة شيميان فى ياآن.

أخبار ذات صلة
«الاتحاد للطيران» تطلق رحلات إلى غوانزو الصينية
قتلى في زلزال عنيف يهز غينيا الجديدة
المصدر: وكالات
زلزال
الصين
سيشوان
آخر الأخبار
إجراءات أمنية مشددة في مطار طوكيو قبل جنازة شينزو آبي
عربي ودولي
إجراءات أمنية مشددة في مطار طوكيو قبل جنازة شينزو آبي
اليوم 12:06
وزارة الاقتصاد: مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد ما زال في مراحل دورته التشريعية
الاقتصادي
"الاقتصاد" تنشر سياسة توريد الذهب الجديدة عبر موقعها
اليوم 11:51
نبرة الصوت.. آخر صيحات الكشف عن كورونا
دنيا
نبرة الصوت.. آخر صيحات الكشف عن كورونا
اليوم 11:40
الرئيس الكيني المنتخب وليام روتو يتحدث بعد أن أيدت المحكمة العليا فوزه في نيروبي
عربي ودولي
وليام روتو يتولى الرئاسة في كينيا
اليوم 11:31
جويل ماتيب يدعو ليفربول للعودة إلى «جذوره الناجحة»
الرياضي
جويل ماتيب يدعو ليفربول للعودة إلى «جذوره الناجحة»
اليوم 11:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©