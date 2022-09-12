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الاتحاد الإفريقي: استعداد جبهة تيجراي للتفاوض فرصة فريدة

آلية عسكرية مدمرة في إقليم تيغراي في إثيوبيا(أرشيفية)
12 سبتمبر 2022 09:21

قالت القوات في منطقة تيجراي بشمال إثيوبيا، إنها مستعدة لوقف إطلاق النار والقبول بعملية سلام يقودها الاتحاد الأفريقي.

وأضافت في بيان "نحن مستعدون للالتزام بوقف فوري للأعمال القتالية يتفق عليه الجانبان".
وجاء في البيان أن تيجراي شكلت فريق تفاوض على استعداد للعمل "دون تأخير".

كانت الحكومة الاتحادية الإثيوبية قد قالت في يونيو إن على الاتحاد الأفريقي تيسير إجراء محادثات للسلام.

ولم يرد ليجيسي تولو المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية بعد على طلب للتعليق، لكن سبق أن قالت الحكومة إنها مستعدة للدخول في محادثات دون شروط مسبقة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان إن المنظمة الدولية مستعدة لدعم عملية السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "يدعو الجانبين إلى انتهاز هذه الفرصة للسلام واتخاذ خطوات لإنهاء العنف نهائيا واختيار الحوار".

وذكر بيان قوات تيجراي أن "الخطوة التالية هي إتمام مفاوضات وقف إطلاق نار وإجراء حوار سياسي شامل لحل القضايا الكامنة وراء الصراع الحالي".

أدى الصراع في شمال إثيوبيا إلى نزوح الملايين ومقتل الآلاف. وتجدد القتال هناك الشهر الماضي بعد وقف إطلاق النار لعدة شهور.

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المصدر: رويترز
إقليم تيغراي
الاتحاد الأفريقي
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