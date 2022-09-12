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كييف: الجيش الروسي أخلى مواقع له في خيرسون وخاركيف

راكب دراجة يقف أمام منظر لمدينة إيزيوم في كراماتورسك بشرق أوكرانيا
12 سبتمبر 2022 07:36

انسحبت القوات الروسية من أجزاء من منطقة خيرسون في الجنوب، وفقا لمعلومات من كييف. 

وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية مساء الأحد أن القوات الروسية تخلت بالفعل عن مواقعها في بعض الأماكن. وقالت إن الجنود الروس أخلوا مستشفى في بلدة نوفا كاخوفسكا، من أجل تحصين أنفسهم هناك. 
ولم يتسن التحقق من صحة هذه المعلومات من جهة مستقلة.

وأظهرت خريطة منطقة خاركيف التي عرضتها وزارة الدفاع الروسية خلال إحاطتها اليومية، انسحاباً كبيراً للجيش الروسي من هذه المنطقة التي تعدّ مسرحاً لهجوم أوكراني مضاد واسع النطاق.

وأشارت الخريطة المعروضة في فيديو الإحاطة الذي أصدرته الوزارة إلى أنّ الجيش الروسي لم يعد يسيطر الأحد سوى على جزء صغير من الأراضي الواقعة في شرق منطقة خاركيف خلف نهر أوسكول.

ويأتي ذلك بعدما أظهرت الخريطة المستخدمة من قبل وزارة الدفاع في إحاطتها السبت، أنّ الجيش الروسي كان يحتل مناطق أكبر بكثير في تلك المنطقة حيث أعلن نظام كييف انتصارات مهمة في الأيام الأخيرة في وجه القوات الروسية.

وأعلن الجيش الروسي السبت أنه "سحب" قواته الموجودة في منطقي بالاكليا وإيزيوم في شرق أوكرانيا، حيث أفادت كييف عن إحراز تقدّم في هجومها المضاد، وذلك بهدف "إعادة تجميعها" بالقرب من دونيتسك إحدى عواصم الانفصاليين الموالين لروسيا.

وأعلن الجيش الأوكراني في مطلع الشهر هجوماً مضاداً في الجنوب قبل أن ينفّذ خلال الأسبوع الماضي اختراقاً مفاجئاً وخاطفاً للخطوط الروسية في الشمال الشرقي في منطقة خاركيف.

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المصدر: وكالات
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