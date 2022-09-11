الإثنين 12 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زيلينسكي يعلن «تحرير» مدينة إيزيوم الاستراتيجية

زيلينسكي يعلن «تحرير» مدينة إيزيوم الاستراتيجية
12 سبتمبر 2022 00:58

أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد أن الجيش الأوكراني استعاد من القوات الروسية مدينة إيزيوم الاستراتيجية الواقعة في شرق أوكرانيا، في إطار هجوم مضاد واسع النطاق.
وفي كلمة وجّهها إلى الأمة بمناسبة مرور 200 يوم على بدء الهجوم الروسي، شكر زيلينسكي القوات الأوكرانية التي "حرّرت المئات من مدننا وبلداتنا... ومؤخرا بالاكليا وإيزيوم وكوبيانسك"، في إشارة إلى ثلاث مناطق استراتيجية استعادها في الآونة الأخيرة الجيش الأوكراني.
وكان قائد الجيش الأوكراني قد أعلن صباح الأحد أن جنوده استعادوا من القوات الروسية مناطق يتجاوز مجموع مساحتها 3000 كيلومتر مربّع هذا الشهر، في إطار هجوم مضاد يتركّز في شمال شرق البلاد.
ويقول مراقبون عسكريون إن استعادة الجيش الأوكراني مدينة إيزيوم من شأنها أن تشكل نكسة كبيرة للقوات الروسية في شرق أوكرانيا.

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تعلن انتصارات جديدة وروسيا تتعهّد بالقتال حتى النهاية
بوتين: نتعرض لعدوان مالي وتكنولوجي
المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
العثور على جثث 6 لاجئين سوريين في صقلية
عربي ودولي
العثور على جثث 6 لاجئين سوريين في صقلية
اليوم 21:11
نعش الملكة
عربي ودولي
سوق لندن للمعادن النفيسة مغلقة في يوم جنازة الملكة
اليوم 21:01
جرعة تنشيطية تستهدف سلالتين من «أوميكرون»
عربي ودولي
جرعة تنشيطية تستهدف سلالتين من «أوميكرون»
اليوم 20:56
هجمات الفدية باتت أكثر تعقيدا ودقة
الاقتصادي
10 تدابير لتفادى هجمات الفدية؟
اليوم 20:55
8 طائرات مساعدات إماراتية تصل باكستان
الإمارات
8 طائرات مساعدات إماراتية تصل باكستان
اليوم 20:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©