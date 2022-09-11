القوات اليمنية تقتحم معاقل «القاعدة» في أبين

عدن (الاتحاد)

نفذت القوات اليمنية عملية عسكرية مباغتة في أبين، ضد معاقل تنظيم «القاعدة» الإرهابي في عددٍ من مناطق المحافظة، استمر ساعات عدة، بالتزامن مع شن عملية انتشار واسعة بمنطقة «خبر المراقشة»، حيث كبدت عناصر التنظيم خسائر في العتاد والأرواح.

وقال المقدم محمد النقيب، في تغريدة على «تويتر»: «استكمالاً لعملية سهام الشرق، تسيطر قواتنا المسلحة على واديي النسيل وموجان، حيث توجد معاقل العناصر الإرهابية»، دون تفاصيل إضافية.

وواديا «موجان والنسيل» مواقع مهمة يتحصن فيها عناصر تنظيم «القاعدة» في سلسلة «جبال المراقشة» شرقي زنجبار عاصمة أبين.

وينتسب إلى المنطقة زعيم تنظيم «القاعدة» في أبين «جلال محسن بلعيدي المرقشي»، أحد أبرز عناصر تنظيم «القاعدة» الذي قُتل بطائرة مسيّرة مطلع يونيو 2016، مع اثنين من مرافقيه.

وأكد مصدر عسكري، أن القوات المسلحة تؤمن المنطقة الوسطى، حيث انتشرت في مديريات «لودر، الوضيع، مودية، والمحفد»، وتقوم بملاحقة العناصر الإرهابية في الوديان والشعاب التي تتحصن فيها، بعد هروبها من المنطقة عقب دخول القوات المسلحة إليها.

بدوره، قال العقيد عقيد علي البدح نائب عمليات محور أبين، إن «القوات المسلحة تنتشر على محورين في محافظة أبين، الأول انطلق من الطريق الساحلي بشقرة إلى مديرية الوضيع، بقيادة العميد عبداللطيف السيد، والثاني انطلق من الطريق الساحلي إلى مديرية مودية بقيادة العميد مختار النوبي». وفي 22 أغسطس أعلنت القوات اليمنية انطلاق عملية أسمتها «سهام الشرق» لمكافحة التنظيمات الإرهابية في أبين.