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ميليشيات الحوثي تعيد إحياء الخلافات بين القبائل

ميليشيات الحوثي تعيد إحياء الخلافات بين القبائل
12 سبتمبر 2022 01:39

عدن (الاتحاد)

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تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية، خلق الصراعات بين القبائل بإحياء الثارات والخلافات القبلية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لا سيّما في محافظات ذمار والجوف وعمران. 
 وأفادت مصادر محلية في محافظة ذمار، أمس، بمقتل شيخ قبلي على خلفية ثارات قبلية بمديرية «الحدا»، تقف ميليشيات الحوثي وراء إحيائها، وفق ما ذكر موقع «2 ديسمبر» اليمني. 
 وذكرت أن الشيخ القبلي يحيى أحمد صلاح الفراصي أحد مشايخ قبيلة «عبيده - الحدا»، قُتل وأصيب نجله إصابة بالغة في كمين نصبه مسلحون قبليون بالطريق الذي يربط المديرية بمدينة ذمار على خلفية قضية ثأر بين «آل الفراصي»، و«آل المار». وأكدت المصادر أن ميليشيات الحوثي الإرهابية أحيت الثارات القبلية بين القبيلتين في إطار سياستها لإنهاك القبائل بالصراعات والخلافات والثارات.

الحوثيين
اليمن
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