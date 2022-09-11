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سوريا: تسجيل 15 حالة إصابة بالكوليرا في حلب

سوريا: تسجيل 15 حالة إصابة بالكوليرا في حلب
12 سبتمبر 2022 01:39

دمشق (الاتحاد)

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أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 15 حالة إصابة بالكوليرا في محافظة حلب، لافتة إلى أنه يجري تقديم العلاج لهم في المشافي.
وفي بيان لها، قالت وزارة الصحة السورية، إنه «في إطار العمل المستمر لفرق التقصي الوبائي، تم رصد حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في حلب لطفل عمره 9 سنوات يعاني أعراض إسهال حاد مترافق بإقياء متكرر، حيث تمت الاستجابة اللحظية وقبول الطفل في المشفى وإرسال عينة منه إلى مديرية مخابر الصحة العامة لإجراء التحليل اللازم، فجاءت النتيجة إيجابية»، موضحة أنه «تم تخريج الطفل بعد أيام، وهو بحالة صحية عامة طبيعية ومستقرة بعد إعطاء العلاج اللازم، وأنها قامت بتكثيف الترصد الوبائي لأي حالة في المشافي، وتقصي المخالطين، وتخصيص غرف عزل خاصة بالحالات المشتبهة وتطهير المرافق الخاصة بالمريض». وأشارت الوزارة إلى أنه «بالتعاون مع الجهات المعنية، سيتم قطف عينات من الصرف الصحي وشبكة المياه، لا سيما من منطقة سكن المصاب، وتشديد الرقابة على سلامة المياه ووضع الكلور فيها وإعطاء العلاج الوقائي للمخالطين».
 وأضافت الصحة السورية في بيانها أن حصيلة العينات والتحاليل التي ثبتت إيجابيتها، بلغت 15 حالة إيجابية قيد العلاج في المشفى، كما تم إثبات عينة إيجابية واحدة من الصرف الصحي، وأخرى من معمل لصنع مكعبات الثلج، حيث تم إغلاقه على الفور.

سوريا
حلب
الكوليرا
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