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«الرئاسي الليبي»: ضرورة إنهاء الأزمة عبر المسار الدستوري

جانب من لقاء اللافي والسفير الإيطالي لدى ليبيا (من المصدر)
12 سبتمبر 2022 01:39

حسن الورفلي (بنغازي)

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أكد المجلس الرئاسي الليبي اهتمامه وتركيزه على استكمال ملف المصالحة الوطنية، معتبراً أنه إحدى أساسات بناء الدولة، ومشدداً على ضرورة إنهاء حالة الانسداد السياسي الراهنة عبر حسم المسار الدستوري وتحديد مدد زمنية محددة للاستحقاقات الانتخابية.
وأشاد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي خلال لقائه أمس، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي في طرابلس، دور إيطاليا بتحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال العمل مع جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، على إجراء انتخابات التي يتطلع إليها كل الليبيين.
بدوره، جدد سفير إيطاليا، تأكيده على استمرار دعم بلاده للمجلس الرئاسي. وأجرى السفير الإيطالي خلال الأيام الماضية عدة لقاءات في طرابلس، شملت كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس موسى الكوني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لبحث مستجدات العملية السياسية.
وفي سياق آخر، استقبل القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير وسفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس دوهيلين.
وبين مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة أن اللقاء عقد بمكتب قائد الجيش في مدينة بنغازي دون كشف مزيد من التفاصيل حول محاور اللقاء.
وكان المبعوث الخاص الفرنسي لليبيا زار بول سولير، التقى عدداً من المسؤولين بالمنطقة الغربية منهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح.
وفي سياق آخر، استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والوفد المرافق له، بحضور رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم. وبين المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي أن اللقاء الذي عقد في الديوان الأميري أمس، بحث أوجه تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين، ومناقشة المستجدات الراهنة في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

المجلس الرئاسي الليبي
ليبيا
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