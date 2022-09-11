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مصر: ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل حول سد النهضة بأقرب وقت

مصر: ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل حول سد النهضة بأقرب وقت
12 سبتمبر 2022 01:39

القاهرة (الاتحاد)

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جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس، موقف بلاده بشأن ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل حول سد النهضة الإثيوبي في أقرب وقت ممكن. 
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير شكري مع مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة للقرن الإفريقي هنا تيتي. 
وقال البيان، إن «شكري جدد خلال اللقاء تأكيد موقف مصر الثابت والمتمسك بضرورة التوصل إلى اتفاق شامل حول سد النهضة في أقرب وقت ممكن نظراً لما يمثله بقاء الوضع الحالي من عنصر عدم استقرار يهدد مصالح شعوب المنطقة ليس فقط الآن، ولكن للأجيال القادمة». 
وأشار إلى أن «شكري قدم أيضاً عرضاً مستفيضاً للجهود التي تبذلها مصر لدعم السودان وجنوب السودان لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية ودورها في دعم الكوادر الصومالية والجنوب سودانية في مجالات متعددة». 
وأعرب شكري عن حرص مصر الدائم على دعم استقرار منطقة القرن الأفريقي باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي وهو ما يبرهن عليه الإسهام المصري الكبير في عمليات حفظ السلام في القارة الأفريقية.

مصر
سد النهضة
سامح شكري
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