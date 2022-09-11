الصومال: مؤتمر تشاوري يركز على الجفاف ومكافحة الإرهاب

مقديشو (الاتحاد)

انطلق في العاصمة الصومالية مقديشو، أمس، مؤتمر تشاوري بين القادة السياسيين في مؤشر على مساعي الرئيس حسن شيخ محمود لتجاوز الخلافات فيما يتهدد البلاد مخاطر الجفاف والإرهاب.

وترأس المؤتمر الذي يستغرق يومين، الرئيس شيخ محمود، بمشاركة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، ورؤساء الولايات الفيدرالية، وفق ما ذكرتة وكالة الأنباء الصومالية الرسمية «صونا». وبحسب بيان من الرئاسة الصومالية، ناقش القادة على جدول أعمال المؤتمر ضبط أمن البلاد، والتعامل مع أزمة الجفاف ومحاربة الإرهاب وقضايا أخرى منها القضايا السياسية والاقتصادية ذات الأولوية الوطنية خلال الفترة المقبلة. ويعد المؤتمر الأول منذ تشكيل الحكومة الصومالية الجديدة مطلع أغسطس الماضي لتصحيح مسار العلاقات بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم.