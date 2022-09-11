موسكو: لا نرفض إجراء مفاوضات مع كييف

عواصم (وكالات)

أعلنت القيادة الروسية أنها لا ترفض إجراء مفاوضات مع كييف، فيما أعلن الجيش الأوكراني استعادة أكثر من 3000 كلم مربع من قبضة القوات الروسية الشهر الجاري.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، للتليفزيون الحكومي: «روسيا لا ترفض المفاوضات مع أوكرانيا، ولكن كلما تم تأجيل العملية لمدة أطول، زادت صعوبة التوصل لاتفاق».

والمفاوضات التي بدأت بعد وقت قصير من بدء الهجوم الروسي ضد أوكرانيا، معلقة منذ أشهر. وبشكل رسمي، تُحمل موسكو كييف مسؤولية وقف المفاوضات.

وبرر لافروف أكثر من مرة في التلفزيون الإجراء الروسي، وتحدث عن حالة مواجهة مع الغرب بأكمله. وأوضح أن الغرب يحاول الحفاظ على سيادته تحت كل الظروف. وأفاد لافروف بأن البشرية تتجه نحو نظام عالمي أكثر عدالة يضم مراكز قوة متعددة الأقطاب.

ومن جانبه، قال القائد العام للجيش الأوكراني، أمس، إن قواته واصلت توغلها شمالاً في منطقة خاركيف، وتقدمت إلى جنوبها وشرقها، وذلك غداة تقدمها السريع الذي دفع روسيا إلى التخلي عن معقلها الرئيسي في المنطقة.

وأشاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بالتقدم السريع الذي حققته أوكرانيا في إقليم خاركيف شمال شرق البلاد باعتباره إنجازاً محتملاً في المعارك المستمرة منذ ستة أشهر، قائلاً إن هذا الشتاء قد يشهد مزيداً من المكاسب السريعة للأراضي، إذا تمكنت كييف من الحصول على أسلحة أقوى.

وقال القائد العام للجيش الأوكراني الجنرال فاليري زالوجني على تيليجرام: «في اتجاه خاركيف، بدأنا في التقدم ليس فقط إلى الجنوب والشرق، ولكن أيضاً إلى الشمال.. هناك 50 كيلومتراً تفصلنا عن حدود الدولة (مع روسيا)».

وأضاف إن القوات المسلحة استعادت السيطرة على أكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع منذ بداية هذا الشهر.

وفي موسكو، قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن القوات الروسية تضرب مواقع الجيش الأوكراني في منطقة خاركيف بضربات دقيقة التوجيه تنفذها القوات المحمولة جواً وبالصواريخ والمدفعية. والمكاسب مهمة من الناحية السياسية لزيلينسكي الذي يسعى إلى إبقاء أوروبا موحدة في دعمها لأوكرانيا، عن طريق توفير الأسلحة والمال، حتى مع أزمة الطاقة التي تلوح في الأفق هذا الشتاء بعد قطع إمدادات الغاز الروسي عن المستهلكين الأوروبيين.

وقال زيلينسكي في تصريحات لمنتدى سياسي نُشرت على موقعه على الإنترنت في ساعة متأخرة من مساء السبت: «أعتقد أن هذا الشتاء هو نقطة تحول، ويمكن أن يؤدي إلى إنهاء المعارك في أوكرانيا بسرعة»، مضيفاً: «إذا كنا أقوى قليلاً بالأسلحة، فسننهي المعارك بشكل أسرع».

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إن بلاده بحاجة إلى تأمين الأراضي المستعادة من هجوم مضاد روسي محتمل على خطوط الإمداد الأوكرانية الممتدة. وأضاف لصحيفة فاينانشال تايمز، أن القوات الأوكرانية يمكن أن تطوقها قوات روسية جديدة إذا واصلت تقدمها لمسافات أبعد.