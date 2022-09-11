فرنسا ورومانيا: تسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية

باريس (أ ف ب)



تُوقّع فرنسا ورومانيا، اليوم، اتفاقاً على تسهيل تصدير الحبوب من أوكرانيا من طريق البر، حسبما أعلن وزير النقل الفرنسي أمس.

وقال كليمان بون ضيف برنامج «الأسئلة السياسية» على إذاعة «فرانس إنتر»، «سأوقّع الاثنين اتفاقاً مع رومانيا للسماح لأوكرانيا بنقل مزيد من الحبوب».

وأضاف أن هذه الحبوب ستكون وجهتها «أوروبا والدول النامية، لا سيما في منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تحتاج إليها من أجل الغذاء ومن أجل البقاء».

ويأتي ذلك بعد يومين من بيان للكرملين، قال فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يخطّط للتحدث إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان بشأن الاتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير حبوبها، والذي يتعرّض لانتقادات متزايدة من موسكو.

وسمح هذا الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في 22 يوليو في إسطنبول، برفع الحظر عن صادرات القمح والذرة الأوكرانية التي أعاقها الهجوم العسكري الروسي، وهو مّا أثار مخاوف من حدوث أزمة غذائية.

لكن روسيا تقول، إنّ صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة لا تزال تتعثّر بسبب العقوبات الغربية التي تستهدف موسكو على خلفية عملياتها العسكرية.

وأعلن القادة الروس، يوم الأربعاء الماضي، أنّ الصادرات الأوكرانية تذهب في غالبيتها باتجاه أوروبا وليس إلى الدول الفقيرة.

وقال بون: «هذا جزء من السردية الروسية، ولكنه ليس صحيحاً»، مضيفاً أن «بوتين قال إنّ ثلاثة في المئة فقط من الحبوب المعاد تصديرها تذهب إلى البلدان النامية، إنها أكثر من ذلك بكثير، إنها أكثر من الثلث».

وأوضح الوزير الفرنسي أن الإجراءات التي اتخذها الأوروبيون ساهمت في «استعادة أوكرانيا مستويات صادرات الحبوب قبل الحرب تقريباً، عبر إيجاد طرقٍ برية».