الإثنين 12 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

فرنسا ورومانيا: تسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية

فرنسا ورومانيا: تسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية
12 سبتمبر 2022 01:39

باريس (أ ف ب)
 
تُوقّع فرنسا ورومانيا، اليوم، اتفاقاً على تسهيل تصدير الحبوب من أوكرانيا من طريق البر، حسبما أعلن وزير النقل الفرنسي أمس.
وقال كليمان بون ضيف برنامج «الأسئلة السياسية» على إذاعة «فرانس إنتر»، «سأوقّع الاثنين اتفاقاً مع رومانيا للسماح لأوكرانيا بنقل مزيد من الحبوب».
وأضاف أن هذه الحبوب ستكون وجهتها «أوروبا والدول النامية، لا سيما في منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تحتاج إليها من أجل الغذاء ومن أجل البقاء».
ويأتي ذلك بعد يومين من بيان للكرملين، قال فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يخطّط للتحدث إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان بشأن الاتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير حبوبها، والذي يتعرّض لانتقادات متزايدة من موسكو.
وسمح هذا الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في 22 يوليو في إسطنبول، برفع الحظر عن صادرات القمح والذرة الأوكرانية التي أعاقها الهجوم العسكري الروسي، وهو مّا أثار مخاوف من حدوث أزمة غذائية.
لكن روسيا تقول، إنّ صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة لا تزال تتعثّر بسبب العقوبات الغربية التي تستهدف موسكو على خلفية عملياتها العسكرية.
وأعلن القادة الروس، يوم الأربعاء الماضي، أنّ الصادرات الأوكرانية تذهب في غالبيتها باتجاه أوروبا وليس إلى الدول الفقيرة.
وقال بون: «هذا جزء من السردية الروسية، ولكنه ليس صحيحاً»، مضيفاً أن «بوتين قال إنّ ثلاثة في المئة فقط من الحبوب المعاد تصديرها تذهب إلى البلدان النامية، إنها أكثر من ذلك بكثير، إنها أكثر من الثلث».
وأوضح الوزير الفرنسي أن الإجراءات التي اتخذها الأوروبيون ساهمت في «استعادة أوكرانيا مستويات صادرات الحبوب قبل الحرب تقريباً، عبر إيجاد طرقٍ برية».

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تعلن انتصارات جديدة وروسيا تتعهّد بالقتال حتى النهاية
الكرملين لا يرى آفاقاً للمفاوضات بين بوتين وزيلينسكي
فرنسا
رومانيا
أوكرانيا
آخر الأخبار
العثور على جثث 6 لاجئين سوريين في صقلية
عربي ودولي
العثور على جثث 6 لاجئين سوريين في صقلية
اليوم 21:11
نعش الملكة
عربي ودولي
سوق لندن للمعادن النفيسة مغلقة في يوم جنازة الملكة
اليوم 21:01
جرعة تنشيطية تستهدف سلالتين من «أوميكرون»
عربي ودولي
جرعة تنشيطية تستهدف سلالتين من «أوميكرون»
اليوم 20:56
هجمات الفدية باتت أكثر تعقيدا ودقة
الاقتصادي
10 تدابير لتفادى هجمات الفدية؟
اليوم 20:55
8 طائرات مساعدات إماراتية تصل باكستان
الإمارات
8 طائرات مساعدات إماراتية تصل باكستان
اليوم 20:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©