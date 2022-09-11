أوكرانيا تحمّل روسيا مسؤولية انقطاع الكهرباء

اتهمت السلطات الأوكرانية في شرق البلاد الأحد، الروس بقصف بنى تحتية استراتيجية تسبب بانقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة، في وقت تشن كييف هجوما مضادا حققت عبره اختراقات في الخطوط الروسية. وأعلن حاكم منطقة خاركيف (شمال شرق) أن الضربات الروسية التي استهدفت "بنى تحتية أساسية" تسببت بانقطاع الكهرباء والمياه. واكد نظيره في منطقة دنيبروبيتروفسك (وسط شرق) أن القوات الروسية "قصفت منشآت للطاقة" رداً على "هزيمتها في ساحة المعركة". وأعلنت أوكرانيا الأحد أن قواتها أجبرت الجنود الروس على التراجع في مواقع استراتيجية في شرق البلاد، بعدما أشارت موسكو إلى عملية انسحاب نتيجة هجوم كييف المضاد الواسع النطاق.