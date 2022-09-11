في ذكرى 11 سبتمبر.. بايدن: لن نتردد في استخدام القوة
في ذكرى 11 سبتمبر.. بايدن: لن نتردد في استخدام القوة
11 سبتمبر 2022 21:40
قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن الولايات المتحدة لن تترد في استخدام قوتها العسكرية ضد أي تهديدات إرهابية حتى على الرغم من انتهاء الحرب في أفغانستان، وذلك في تصريحات أدلى بها في مراسم إحياء الذكرى الحادية والعشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001.ووفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء، قال بايدن اليوم الأحد متحدثاً بوزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون": "سنستمر في مراقبة وإحباط تلك الأنشطة الإرهابية أينما وجدناها، وأينما كانت، ولن نتردد أبدا في اتخاذ ما يلزم للدفاع عن الشعب الأميركي". وأضاف الرئيس الأميركي: "استغرق الأمر عشر سنوات لرصد أسامة بن لادن وقتله، لكننا تمكنا من ذلك". وأشار أيضاً إلى الضربة الجوية في يوليو، والتي أمر بها وأسفرت عن مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري، خليفة بن لادن. ووضع بايدن إكليلاً من الزهور بمقر الجيش الأميركي خارج واشنطن، حيث تحطمت طائرة رحلة الخطوط الجوية الأميركية "أميركان أيرلاينز" رقم 77 صباح الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 184 شخصاً. وشاركت سيدة أميركا الأولى، جيل بايدن في احتفال عند النصب التذكاري الوطني لرحلة الطيران رقم 73 في شانكسفيل بولاية بنسلفانيا. وبات تقليداً بشكل سنوي، أن يحضر رؤساء الولايات المتحدة مناسبات لإحياء ذكرى الهجمات الإرهابية الدامية على الأراضي الأميركية. وقال بايدن: "ليس كافياً أن ندافع عن الديمقراطية مرة في السنة، أو بين الحين والآخر. إنه أمر يجب القيام به كل يوم". وتأتي ذكرى هذا العام بعد حوالي عام من انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، حيث غرق الجيش الأميركي في حرب امتدت لعقدين من الزمان بعد الغزو في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر. وتعرض بادين لانتقادات حادة جراء الطبيعة الفوضوية لعملية الانسحاب، حيث اهتزت ثقة الأميركيين في قدرته على الحكم.