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عربي ودولي

بوتين يحذّر ماكرون من «عواقب كارثية» بشأن زابوريجيا

أرشيفية
11 سبتمبر 2022 19:08

قال الكرملين، اليوم الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا الوضع الأمني في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا.

وعبر الزعيمان في اتصال هاتفي عن استعدادهما «لتحرك غير مسيّس» بشأن الوضع في المحطة، بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك وفق البيان المنشور على موقع الكرملين على الإنترنت.

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المصدر: وكالات
روسيا
فلاديمير بوتين
إيمانويل ماكرون
فرنسا
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