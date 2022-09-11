قتلى في زلزال عنيف يهز غينيا الجديدة

تسبب زلزال بقوة 7,6 درجة في شرق بابوا غينيا الجديدة، الأحد، بمقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة عدد كبير من الأشخاص بجروح خطرة وتدمير أبنية. وقالت النائبة كيسي سوانغ لـ«فرانس برس»: إن شخصين على الأقل قتلا في قرى جبلية نائية في دائرتها وأربعة آخرين على الأقل في حالة حرجة ونُقلوا جوا إلى المستشفى. وأضافت أن «الأضرار جسيمة»، مشيرة إلى أن انهياراً أرضياً أدى إلى دفن منازل و«شطر» قرية إلى قسمين وخسارة السكان منازلهم فيها. في بلدة واو القريبة، أعلن موقع منجم كورانغا أن ثلاثة من عمال المناجم لقوا حتفهم تحت الأنقاض. وفي هذه المنطقة وسائل الاتصال محدودة والطرق المعبدة قليلة، مما يعقد عمليات الإنقاذ وتقييم الأضرار. وشاركت شركات طيران صغيرة ومنظمات تبشيرية في نقل بعض الجرحى جواً في الأدغال. وقالت نيلي بوماي من شركة «مانولوس» للطيران التي نقلت جريحاً وتحاول العودة إلى مكان الحادث إنها «مهمة صعبة جداً، التضاريس والطقس. إنه تحد». وتحدث سكان مدن شمال البلاد القريبة من مركز الزلزال عن هزات أرضية قوية في الصباح أدت إلى تصدع طرق وتشقق طبقات الطلاء في المباني. في بلدة غوروكا الواقعة في المنطقة الجبلية الشرقية من البلاد، ظهرت في مقاطع فيديو أرسلها السكان إلى وكالة فرانس برس أو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ستائر ونوافذ تتساقط من جدران الجامعة التي تصدعت في الزلزال. وقال سكان في مدينتي مادانغ ولاي قرب مركز الزلزال لوكالة فرانس برس إن الزلزال كان قوياً. وأكدت هيفي أبوكور التي تعمل في مؤسسة سياحية، هي «منتجع جيس أبين» بالقرب من مادانغ، أن الوضع كان «أشبه بالعوم على سطح البحر». وشعر بالزلزال سكان مدن بعيدة حتى العاصمة بورت موريسبي التي تقع على مسافة 480 كيلومتراً.