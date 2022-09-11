بكين تتعهد باتخاذ إجراء سريع لمواجهة تفش لـ«كورونا»
بكين تتعهد باتخاذ إجراء سريع لمواجهة تفش لـ«كورونا»
11 سبتمبر 2022 18:26
قال مسؤولون حكوميون، اليوم الأحد، إنه يجب القضاء على تفشي فيروس كورونا في جامعة الاتصالات بشرق بكين «في أقصر وقت ممكن».
وقد تم تسجيل ست حالات إصابة بفيروس كورونا في الجامعة، التي فُرضت عليها إجراءات إغلاق أمس الأول الجمعة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متحدث حكومي القول إن التفشي الأخير للفيروس في مؤسسات تعليمية ناجم عن عودة الطلاب من العطلات، مضيفاً أنه يتعين على المؤسسات التعليمية تعزيز إجراءات الوقاية من كورونا لمنع اتساع نطاق تفشي الفيروس.