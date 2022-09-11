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القوات الروسية تنسحب من الجزء الشمالي لخاركيف

قوات روسية في أوكرانيا (أرشيفية)
11 سبتمبر 2022 17:53

يبدو أن القوات الروسية تنسحب من الجزء الشمالي لمنطقة خاركيف في أعقاب هجوم مضاد أوكراني ناجح.

وقد رفع سكان قرية كوزاكا لوبان، على بعد 30 كيلومتراً شمال مدينة خاركيف، العلم الأوكراني، وفقاً للتقارير الإعلامية.

وهذا يأتي عقب ما تردد عن مغادرة وحدات روسية القرية، التي تقع على بعد أربعة كيلومترات من الحدود الروسية، والتي تم احتلالها في بداية الهجوم الروسي في نهاية شهر فبراير الماضي.

وكانت موسكو قد أعلنت أمس السبت سحب قواتها من بلدات استراتيجية في جنوب منطقة خاركيف.

وقد بررت موسكو الانسحاب رسمياً بالقول إنه يجب تعزيز وحداتها في منطقة دونيتسك. مع ذلك، يقول الكثير من الخبراء إن الروس تعرضوا لضغط قوي من التقدم الأوكراني في منطقة خاركيف بحيث اضطروا للفرار.

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المصدر: وكالات
روسيا
خاركيف
الجيش البريطاني
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