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لافروف: لا نرفض إجراء مفاوضات مع أوكرانيا

لافروف: لا نرفض إجراء مفاوضات مع أوكرانيا
11 سبتمبر 2022 17:23

أعلنت القيادة الروسية أنها لا ترفض إجراء مفاوضات مع كييف، وذلك بعد وقت قصير من الهزيمة الصعبة التي تكبدتها القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأحد للتليفزيون الحكومي: «روسيا لا ترفض المفاوضات مع أوكرانيا، ولكن كلما تم تأجيل العملية لمدة أطول، زادت صعوبة التوصل لاتفاق».

يشار إلى أن المفاوضات التي بدأت بعد وقت قصير من بدء الهجوم الروسي ضد أوكرانيا، تم تعليقها منذ أشهر.

وبشكل رسمي تحمل موسكو كييف مسؤولية وقف المفاوضات.

ولكن روسيا تضع في الوقت ذاته شروطاً صارمة من أجل السلام، وهي ألا تستغني أوكرانيا فقط عن الانضمام لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، ولكن أن توافق أيضاً على التخلي عن أجزاء كبيرة من الأراضي، حيث طلبت موسكو التنازل عن منطقتي دونيتسك ولوهانسك.

 

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المصدر: وكالات
سيرجي لافروف
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
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