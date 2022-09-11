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أوكرانيا: توقف محطة زابوريجيا عن العمل

أوكرانيا: توقف محطة زابوريجيا عن العمل
11 سبتمبر 2022 17:15

أفاد مسؤولون أوكرانيون بفصل محطة زابوريجيا للطاقة النووية عن شبكة الكهرباء في البلاد تماماً، وأشاروا إلى أنه جارٍ وقفها عن العمل.

وأعلنت شركة «إنرهواتوم» للطاقة النووية، التي تتولى تشغيل المحطة، اليوم الأحد، أنها قررت وضع وحدة المفاعل رقم 6 في الحالة الأكثر أماناً - حالة البرودة، في إشارة إلى المفاعل الأخير بالمحطة.

ورغم التحذيرات الدولية، ظلت محطة الطاقة النووية، الأكبر في أوروبا، تتعرض للقصف طوال أسابيع.

وتلقي روسيا وأوكرانيا باللائمة كل منهما على الأخرى بالنسبة لتصعيد الأوضاع حول المحطة.

ووفقاً لـ «إنرهواتوم»، كانت المحطة المحاصرة تعمل بالفعل خلال الأيام الثلاثة الماضية في «وضعية الجزيرة» (أي أنها غير متصلة بمحطات أخرى)، ما يعني أنها كانت تنتج الكهرباء فقط لتزويد نفسها بها، إذ أدى القصف إلى تدمير جميع الخطوط التي تربطها بشبكة الكهرباء الأوكرانية.

ومساء أمس الأول السبت، تمت إعادة أحد الخطوط إلى شبكة الكهرباء، وتقرر تزويد محطة الطاقة النووية عبر هذا الخط، وإغلاق آخر وحدة مفاعل عاملة، وتبريدها لتصل إلى الوضع البارد الآمن.

وشهدت المحطة بالفعل إغلاقاً طارئاً في أغسطس جراء قصف طال موقعها.

وتبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن القصف.

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المصدر: وكالات
محطة زابوريجيا النووية
روسيا
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